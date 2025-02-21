Московские театры рассказали о стабильном спросе на билеты

На март в театр «Шалом» продано 65% билетов, рассказал директор театра Андрей Соколов.

Он отметил, что ряд спектаклей проданы с аншлагами.

«Думаю, самая большая проблема на сегодня — горизонт планирования похода в театр. Судить сможем в июне, по истечении нескольких месяцев работы в новых условиях», — рассказал Соколов, комментируя новые правила продажи билетов в театры и на концертные площадки, подведомственные столичному департаменту культуры.

Также директор театра «Около» Константин Заславский рассказал, что в театре не наблюдают заметного спада продаж.

«В нашем случае это связано с тем, что у нас небольшой зал (100 мест), а также с ажиотажным спросом в январе-феврале 2025 года. Продажи на спектакли после 15 марта идут в том же режиме», — рассказал он.

По словам генерального директора Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Андрея Борисова, новые правила продажи билетов не повлияли на продажи и зрительский интерес.

«Это говорит о том, что наши зрители принимают данный проект и готовы продолжать посещать театр по новым правилам. Мы же со своей стороны приложим максимум усилий для того, чтобы посещение МАМТ, как и раньше, оставалось для зрителя комфортным», — сказал он.

Представители kassir.ru отметили, что, сравнивая продажи за аналогичные периоды 2024 и 2025 года, наблюдается некоторое снижение спроса.

«Говорить, что это происходит под влиянием какого-то одного факта, сложно. Помимо нововведения в московских театрах, это может быть связано с качеством и количеством контента, открытого к продаже контента, с временным периодом, за который люди делают выбор о приобретении билета и другими факторами», — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 декабря приобрести билеты на мероприятия с посадочными местами в театры и на концертные площадки, подведомственные столичному Департаменту культуры, можно только по одному из утвержденных документов. Кроме паспорта гражданина Российской Федерации, в список включены водительское удостоверение, социальная карта москвича, студенческий билет, пенсионное удостоверение и другие варианты. Нововведения затрагивают мероприятия, которые пройдут с 15 марта 2025 года.

Новые правила направлены на борьбу с перекупщиками и мошенниками, когда билеты перепродают с ощутимой наценкой или продают поддельные билеты. По новым правилам билет, купленный по документу, идентифицирующему личность, нельзя будет продать другим лицам.