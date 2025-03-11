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Алгоритмы Google назвали «Майн Кампф» легкой и интересной книгой

Нейросети назвали книгу Гитлера «Майн Кампф» мировой классикой
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Sueddeutsche Zeitung Photo/Global Look Press

Алгоритмы Google и Amazon не справились с иронией и назвали книгу диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера «Майн Кампф» (внесена в Федеральный список экстремистских материалов и запрещена к продаже на территории РФ) легкой и интересной для чтения книгой». Об этом сообщило издание 404 Media.

Обрабатывая запрос «положительные отзывы о «Майн Кампф», нейросети Google выдают информацию, основанную на кратком описании книги на Amazon и отзывах читателей.

В кратком описании от Google говорится, что покупатели считают произведение Гитлера «хорошим переводом мировой классики, который должен публиковаться и дальше».

Издание отметило, что на Amazon сгенерированное искусственным интеллектом описание утверждает, что читатели называют книгу «настоящим произведением искусства», но иногда сетуют на «скучное и мрачное» содержание.

В 2024 году Apple отказалась удалять из своего приложения Apple Books книгу Адольфа Гитлера «Майн Кампф», за что в России получила штраф в размере 800 тысяч рублей.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, что инопланетяне «пытались пробиться в его кокон».

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