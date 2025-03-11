Звезда «Моей прекрасной няни» назвала причину идти на манипуляции в отношениях

Актриса Прокофьева призналась, что в отношениях необходимы манипуляции

Народная артистка России, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева назвала причину идти на манипуляции в отношениях. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Прокофьевой, манипуляции являются компромиссами и иногда необходимы.

«Манипуляция. У этого слова тоже есть синоним. Поэтому иногда это компромиссы, которые нужны. Манипуляции — это те же компромиссы для меня», — сказала актриса.

61-летняя Ольга Прокофьева — артистка театра им. Маяковского. Стала известной телезрителям после исполнения одной из главных ролей в ситкоме «Моя прекрасная няня» (2004—2008).

В конце 2024 года Ольга Прокофьева нашла пользу в западных санкциях. Прокофьева уверена, что российские продукты не уступают западным. В пример она привела сыр.

«Сейчас тоже миллион производителей, наших российских, которые производят прекрасные сыры. Поэтому если говорить в целом, то я никакие западные санкции не почувствовала», — заявила артистка.

Ранее певец Стас Пьеха рассказал о своей личной жизни.