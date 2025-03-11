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Участница «Беременна в 16» об избиении бывшим мужем: «Бил, душил и закрывал рот»

Участница «Беременна в 16» Устименко сообщила, что ее избил бывший муж
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Telegram-канал polyanka

Участница реалити-проекта «Беременна в 16» Полина Устименко рассказала в Telegram-канале, что ее избил бывший супруг Владимир.

Устименко поделилась в личном блоге кадрами, на которых у нее на руках видны гематомы. По словам девушки, синяки появились после конфликта с бывшим мужем. Причину ссоры девушка раскрывать не стала.

«Я больше не буду молчать. Он удерживал меня несколько часов, не отдавал телефон, бил, душил и закрывал рот. Мне так страшно не было никогда», — написала блогерша.

Шоувумен также поделилась видеороликом, на котором в слезах сообщила о реакции сотрудников полиции на случившееся. Девушка вызвала полицию, чтобы сотрудники забрали Владимира, который ломился к ней в квартиру, в участок. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов, заявила Устименко, сначала «стояли и смеялись», но позднее отвезли молодого человека в отдел.

По данным издания kp.ru, сотрудники полиции также вместе с Владимиром пытались уговорить блогершу не писать на него заявление, но девушка их не послушала.

Полина и Владимир Устименко были участниками шоу «Беременна в 16» в 2021 году. У них двое детей. В 2024-м блогерша сообщила о расставании с супругом спустя пять лет отношений.

Ранее сообщалось, что директор Пугачевой Чупракова назвала смешными обвинения в подготовке покушения.

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