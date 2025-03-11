Ученые рассказали о «вечном огне» в гробнице Цинь Шихуанди

Ученые из США за 31 год провели более 700 опытов, чтобы разгадать загадку пламени, которое горит в гробнице китайского императора Цинь Шихуанди уже более 2 тыс. лет. Об этом сообщило агентство «Кулик».

Мавзолей находится в окрестностях Сианя в Китае и привлекает туристов таинственными «вечными лампадами». По преданию, они горят, несмотря на течение времени. В публикации уточнили, что подобные феномены были в Египте, а в 140 году нашей эры в римской гробнице Палласа нашли горящую лампу, не гаснущую на протяжении более двух тысяч лет.

«Вечная лампада» в мавзолее Шихуанди представляла собой светильник с двухслойным сосудом: внутреннюю часть заполняли горючим веществом, а внешнюю — водой для охлаждения. По легендам, император наливал туда жир «русалки».

Как выяснили ученые, разгадка вечного пламени кроется в химическом составе. Фитиль лампы содержал белый фосфор, который при повышенной влажности и температуре может самовозгораться.

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