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Лихачева не знает причину, по которой ее уволили из ГМИИ им. Пушкина

Директор Лихачева заявила, что не знает причин увольнения из ГМИИ им. Пушкина
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Евгений Биятов/РИА Новости

Искусствовед и музейный работник Елизавета Лихачева заявила, что не знает причин увольнения с поста генерального директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (ГМИИ им. Пушкина). Об этом она заявила ТАСС.

«Я хотела сказать, что мне неинтересна эта тема, извините. Я уже живу будущим и не могу комментировать это. Я не знаю причин своего увольнения. Мне их никто не объяснял», — заявила Лихачева.

Лихачева возглавила ГМИИ им. Пушкина в 2023 году, сменив на этом посту Марину Лошак, которая руководила музеем с 2013 года.

Вместо Лихачевой на пост генерального директора музея была назначена Ольга Галактионова, с 2021 года возглавлявшая Музейно-выставочный центр «Росизо».

Перед своим уходом с поста Лихачева также записала прощальное видеообращение, в котором она попросила россиян чаще ходить в музеи.

Ранее в Пушкинский музей назначили нового директора.

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