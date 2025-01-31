Умер автор песен Валерия Леонтьева

Композитор и поэт Михаил Герцман скончался за два дня до юбилея

Умер советский и российский композитор, автор песен, поэт и писатель Михаил Герцман. Об этом сообщил врио главы Коми Ростислав Гольдштейн в Telegram-канале.

По словам Гольштейна, композитор двух дней не дожил до своего юбилея — 80-летия.

«Он основал современную композиторскую школу нашего региона и воспитал немало настоящих звезд. В основе многих его произведений — фольклор народов Севера. Михаил Львович навсегда останется в сердцах своих учеников и поклонников его таланта», — написал врио главы региона.

Гольдштейн был председателем Союза композиторов Республики Коми. Автор также писал тексты к песням исполнителя Валерия Леонтьева: «Роза», «Бал», «Было, но прошло» на музыку Игоря Крутого, «Все прахом», «Не напоминай о себе», «Последний вечер» и так далее.

Среди его сочинений как композитора есть симфонии, концерты для фортепиано и скрипки с оркестром, струнный квартет и другое.

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