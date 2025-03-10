Аллу Пугачеву обвинили в подготовке заказного убийства

Глава ФПБК Бородин заявил, что певица Алла Пугачева готовила на него покушение

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обвинил певицу Аллу Пугачеву в подготовке покушения на него. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам Бородина, на него готовилось покушение, заказчиком которого могла выступать Пугачева. Мотивом могла стать деятельность Бородина. В частности, он выступил с инициативой лишить Пугачеву званий и государственных наград, а также присвоить ей статус иноагента и привлечь к уголовной ответственности.

«Глава ФПБК обратился с документом к генерал-майору юстиции Андрею Стрижову, в котором рассказал, что опасается за свою жизнь. <...> Бородину уже поступали сообщения с угрозами ему и близким в прошлом году, он писал заявления в полицию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бородин потребовал привлечь Пугачеву к уголовной ответственности по статье «Убийство».

До этого Бородин предлагал признать Санта-Клауса иноагентом, потому что он якобы заменяет образ Деда Мороза.

Ранее повзрослевшую дочь Галкина и Пугачевой не узнали в образе Уэнсдэй.