Хит ямайца Боба Марли возглавил список любимых песен Карла III

10 марта в честь Дня Содружества наций на музыкальном стриминге Apple Music опубликовали плейлист «His Majesty King Charles III's Playlist», составленный королем Великобритании Карлом III. Об этом представители сервиса сообщили на официальном сайте.

Возглавил список любимых песен короля регги-хит ямайца Боба Марли «Could You Be Loved».

Кроме того, в плейлист вошли песни австралийской поп-певицы Кайли Миноуг, американки Грейс Джонс и британской певицы Raye. В список попали песня Дайаны Росс «Upside Down», и «Crazy In Love» Бейонсе и Jay-Z.

Карл III объяснил, что музыка всегда много значила для него.

«Она обладает замечательной способностью вызывать счастливые воспоминания, нахлынувшие из самых глубоких уголков памяти, утешать во времена грусти и переносить в далекие места. Но, вероятно, прежде всего она способна поднять наш дух», — рассказал о своем выборе король.

В начале марта автор песен Аллы Пугачевой, Софии Ротару и группы «Любэ» Александр Шаганов назвал плюсы главного хита певицы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева). По мнению Шаганова, в песне «За деньги да» нет ничего предосудительного — девушка, на его взгляд, не прославляет описанные в песне реалии, а может высказывать протест против них.

Ранее ученые доказали, что музыка повышает производительность труда.