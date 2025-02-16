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Музыка действительно повышает производительность труда, доказали ученые

PLOS One: плейлисты для работы помогают сосредоточиться и ускоряют реакцию
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Ruslan Malysh/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов доказали, что специально созданная музыка для рабочего процесса действительно улучшает производительность труда. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

В эксперименте приняли участие 196 добровольцев, которые выполняли психологические тесты, слушая различные типы музыки, включая плейлисты для рабочего процесса и фоновый шум офиса.

Ученые обнаружили, что только музыка, созданная для повышения производительности, оказала положительное влияние. Она не только улучшила настроение участников, но и помогла им лучше справляться с задачами, снижая влияние отвлекающих факторов.

Исследователи связывают этот эффект с теорией модального возбуждения, согласно которой люди, чувствующие себя лучше, работают эффективнее. Музыка для рабочего процесса, как правило, имеет сильный ритм, простую тональность, умеренную громкость и широкий спектр звуков, что помогает сосредоточиться на текущих задачах.

Это открытие подтверждает, что создатели таких плейлистов учитывают особенности восприятия звука, что делает их полезным инструментом для повышения продуктивности.

Ранее ученые выяснили, что ритмичная музыка может эффективно заглушать боль.

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