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Орлова вспомнила, как врачи просили ее сделать МРТ мозга из-за дружбы с Фриске

Певица Орлова призналась, что делала МРТ мозга перед второй беременностью
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olgaorlova1311/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Певица и телеведущая Ольга Орлова в передаче «Основано на реальных событиях» призвала всех женщин проходить полное обследование перед беременностью.

Орлова заявила, что беременность может провоцировать в организме рост различных клеток – как хороших, так и плохих. По мнению артистки, необходимо обследовать себя «по полной программе» на все. Певица вспомнила, как делала МРТ головного мозга во время планирования второй беременности.

«Когда я пришла на обследование, меня отправили на МРТ головного мозга. Говорят: «Пока ты не пройдешь эту процедуру, мы даже не будем с тобой разговаривать». Потому что я Жаннина подруга», — поделилась телеведущая.

Речь идет о лучшей подруге Орловой — Жанне Фриске. 15 июня 2015 года певицы не стало из-за опухоли головного мозга. У артистки обнаружили рак во время беременности. Ходили слухи, что опухоль образовалась в результате ЭКО. Орлова опровергла, что Фриске делала ЭКО.

«Это очень большая безграмотность — рассуждать о том, что беременность или ЭКО может что-то спровоцировать. Если у вас есть эти клетки, может спровоцировать. А если нет, может не спровоцировать», — отметила певица.

Ранее отец Фриске объяснил, когда Шепелев стоял перед ним на коленях.

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