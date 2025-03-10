Раскрыта премьера нового мюзикла «История в отеле. Ностальгия» в Москве

Премьера нового танцевального мюзикла «История в отеле. Ностальгия» состоится в концертном зале «Измайлово» 19 марта. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Создатели отметили, что на этот раз зрителей перенесут на сто лет назад — в эпоху немого кино. Сюжет вновь развернется в фешенебельном отеле, но история будет более «лиричной и чувственной».

«Прошлое — это богатая фактура для художественного выражения. У каждого человека ностальгия связана с какими-то приятными и светлыми воспоминаниями. Наша задача — погрузить зрителя в атмосферу добра и любви, напомнить о сбывшихся мечтах и том прекрасном, о чем мы иногда забываем», — сказал продюсер проекта Денис Тагинцев.

В перформансе примут участие 14 танцоров. В этом году к шоу присоединились художник Владимир Арефьев, народный артист России Станислав Попов и режиссер Андрей Щукин. Также зрители увидят победителя 8-го сезона шоу «Голос» Аскера Бербекова.

Режиссером вновь выступил художественный руководитель театра им. Владимира Маяковского Егор Перегудов.

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