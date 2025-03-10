Отар Кушанашвили назвал Ивлееву «хорошей мразью»

Шоумен, телеведущий и журналист Отар Кушанашвили признался в интервью YouTube-каналу «Прудько среди своих», что относится с сочувствием к блогерше Анастасии Ивлеевой.

Кушанашвили считает неправильным то, что звезды шоу-бизнеса выставляют Ивлееву «причиной всех зол» после «голой» вечеринки. Он считает, что так могут поступать только трусливые люди.

«Если вы сходили к ней на вечеринку и спихиваете на нее все — это трусость. Это уже спихивание ответственности. Я считаю это свинством», — поделился шоумен.

Кушанашвили отметил, что знает Ивлееву лично. Он считает ее «не таким простым персонажем». Телеведущий назвал блогершу «хорошей мразью» и «редкой, доброй тварью». По мнению шоумена, Ивлеева конъюнктурщица и меркантильная женщина.

«Она все считает. Я видел по ней. Она сидела напротив меня и думала: «Так... Съемка уже четвертый час. $17 тысяч… Да, пора заканчивать. Отар!» Я вижу по ней. Ну меркантильная. Такая тварюга обаятельная», — отметил журналист.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие и его участников раскритиковали.

Ранее Ивлеева продала элитный дом в Подмосковье.