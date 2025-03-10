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Олег Майами поступил в Оксфорд

Рэпер Олег Майами рассказал, что учится на заочном отделении в Оксфорде
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miamioleg_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Олег Майами рассказал в беседе с Hello!, что учится на заочном отделении в Оксфорде.

Майами признался, что долгое время пытался освоить английский язык, но ничего не получалось. Артист понадеялся, что учеба в зарубежном вузе поможет ему выучить язык. Исполнитель признался, что хочет начать выступать для зарубежной публики.

«Так что эта моя новая попытка справиться с собственной неусидчивостью и языком, который очень нужен для работы — я готовлюсь покорять мировую сцену», — поделился певец.

В декабре 2024 года Майами признался, что у него нет желания ходить на свидания. Как объяснил рэпер, сейчас он нагоняет время, которое потерял, не занимаясь творчеством.

Певец Олег Майами никогда не состоял в браке, у него также нет детей. В ноябре появились слухи, что исполнитель встречается с артисткой Ольгой Бузовой.

На концерте в честь восьмилетия сольной музыкальной карьеры Бузовой Майами и артистка поцеловались. Они исполнили на мероприятии свой вышедший трек «Такси», а под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию и поцеловал. Сами артисты заявляют, что между ними дружба.

Ранее югорчане возмутились концертом Анны Asti из-за украинского паспорта.

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