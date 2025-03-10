Джордж Мартин уже работает над вторым сезоном «Рыцаря Семи Королевств»

Писатель Джордж Р.Р. Мартин подтвердил, что уже приступил к работе над вторым сезоном еще невышедшего шоу «Рыцарь Семи Королевств». Его слова передает Collider.

Мартин пояснил, что пишет сценарий продолжения спин-оффа «Игры престолов» вместе с шоураннером Ирой Паркер. Премьера первого сезона сериала, основанного на повестях Мартина о Дунке и Эгге, запланирована на конец 2025 года.

«Я видел первый сезон, и он великолепен. А сейчас работаю над вторым. Эти два персонажа особенные для меня: они не такие, как многие ожидают увидеть в фэнтезийной истории», — поделился писатель.

Первый сезон будет состоять из шести эпизодов. События сериала развернутся за 89 лет до цикла «Песни льда и пламени» и через 77 лет после романа «Танец с драконами». В главных ролях — Питер Клэффи («Заговор сестер Гарви») и Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»).

13 февраля сообщалось, что HBO готовит новый спин-офф «Игры престолов». Он будет посвящен Таргариенам. Руководительница драматических проектов HBO Франческа Орси назвала будущий сериал «очень перспективным», но не стала раскрывать его подробности.

Ранее сообщалось, что звезда «Сумерек» безвозмездно погасил долги по кредитам 900 британцев.