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В Госдуме назвали современное детское кино токсичным

Депутат Дмитрий Певцов назвал ужасным современное детское кино
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Депутат Госдумы и народный артист России Дмитрий Певцов в беседе с ТАСС раскритиковал современное детское кино.

Певцов заявил, что последние два года наблюдает «ужас и издевательство» в индустрии детских фильмов. Артист уверен, что такие картины «токсичны» для детей. По мнению депутата, одной из проблем сейчас является то, что государство финансирует фильмы в России, но не занимается их распространением. Как считает актер, из-за этого достойные картины не доходят до целевой аудитории.

«У нас нет детского кино. А то, которое появляется, никто не видит», — заявил артист.

В марте Певцов раскритиковал фильм «Чебурашка», заявив, что он вредит детям. По его мнению, это пошлое кино.

В ноябре 2024 года появились новые кадры со съемок фильма «Чебурашка-2» в Сочи. Съемки проходили в парке «Дендрарий» и в санатории «Орджоникидзе», где по сюжету живет и работает Гена — к его роли вернулся Сергей Гармаш. Среди новых сочинских локаций — парк «Ривьера» и парк имени Фрунзе (Хоста), «Сад российско-японской дружбы», а также музей Н.А. Островского, каньон Псахо (Сочи) и горно-лесной массив Красной Поляны.

Ранее петербурженку оштрафовали за магниты с Чебурашкой.

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