Лариса Долина открыла новый проект

Народная артистка России Лариса Долина сообщила о проведении конкурса для авторов песен. Информация об условиях участия опубликована на сайте Музыкальной Академии Ларисы Долиной.

Как говорится в опубликованном сообщении, если вы пишете песни и желаете расширить круг исполнителей, для которых нужен новый репертуар, мечтаете поработать с музыкальным лейблом, не знаете, как оформлять авторские права и заключать договор, а также ощущаете страх и неуверенность, вы можете подать заявку на участие в творческом проекте для авторов песен «Мы — будущее» и приблизиться к своей мечте стать востребованным автором.

Участники проекта смогут посетить трехдневный бесплатный обучающий интенсив в Москве, стать частью творческого сообщества, поработать с командой профессионалов и музыкальным лейблом.

На конкурс принимаются песни гражданской тематики — патриотические, о любви к семье, к Родине, к вечному.

Прием заявок завершится 16 марта. Результаты огласят 21 марта.

До этого Долина призналась, что ее внучка Александра планирует взять в будущем творческий псевдоним.

Ранее Долина раскрыла детали личной жизни.