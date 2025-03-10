Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лариса Долина открыла новый проект

Лариса Долина объявила конкурс для авторов песен
close
Максим Блинов/РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина сообщила о проведении конкурса для авторов песен. Информация об условиях участия опубликована на сайте Музыкальной Академии Ларисы Долиной.

Как говорится в опубликованном сообщении, если вы пишете песни и желаете расширить круг исполнителей, для которых нужен новый репертуар, мечтаете поработать с музыкальным лейблом, не знаете, как оформлять авторские права и заключать договор, а также ощущаете страх и неуверенность, вы можете подать заявку на участие в творческом проекте для авторов песен «Мы — будущее» и приблизиться к своей мечте стать востребованным автором.

Участники проекта смогут посетить трехдневный бесплатный обучающий интенсив в Москве, стать частью творческого сообщества, поработать с командой профессионалов и музыкальным лейблом.

На конкурс принимаются песни гражданской тематики — патриотические, о любви к семье, к Родине, к вечному.

Прием заявок завершится 16 марта. Результаты огласят 21 марта.

До этого Долина призналась, что ее внучка Александра планирует взять в будущем творческий псевдоним.

Ранее Долина раскрыла детали личной жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами