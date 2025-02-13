Анна Седокова сделала признание после трагедии с Янисом Тиммой: «Не знаю, как жить дальше»

Певица Анна Седокова сообщила о дыре в сердце после трагедии с Янисом Тиммой

Певица Анна Седокова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что перестала писать грустные песни из-за боязни, что они сбудутся.

По словам Седоковой, в какой-то момент она решила писать только счастливые композиции. Но это, поделилась артистка, ей сложно давалось, поскольку она не умела писать подобные тексты.

«И вот завтра день большой любви, который я встречаю с огромной дырой в сердце. И я правда не знаю, как жить дальше», — заявила исполнительница.

Седокова сопроводила публикацию архивной записью с репетиции, на которой она исполняла композицию «На воле» 2018 года. В песне есть строчки: «Я боюсь проснуться без тебя; Я боюсь, что ты поверишь людям; Развела нас зимушка-зима».

17 декабря 2024 года не стало бывшего супруга Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день Седокова сообщила о госпитализации. После этого она находилась в клинике из-за нервного срыва.

Недавно стало известно, что материалы о трагедии с баскетболистом вернули на дополнительную проверку следователю.

Ранее адвокат Гордон заявила, что Янис Тимма получил компромат на Седокову незадолго до кончины.