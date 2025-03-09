Рианна показала себя после родов

Певица Рианна поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) послеродовыми фото двух своих детей.

Рианна показала снимки после родов в честь Международного женского дня.

В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

В ноябре 2024 года появились слухи, что Рианна якобы беременна третьим ребенком. Тогда поклонники засняли певицу сбоку, когда платье подчеркивало округлившийся, по их мнению, живот.

В январе 2025-го Рианна призналась, что воздерживалась от употребления алкоголя весь 2024 год. Певица не стала уточнять, планирует ли вести трезвый образ жизни в 2025 году. Рианна встретила новый год скромно: знаменитость с друзьями находилась в гостиничном номере, наблюдая за прямой трансляцией с телефона. Артистка была одета в серый халат.

Ранее Рианна прокомментировала решение суда по делу своего возлюбленного A$AP Rocky.