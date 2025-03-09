Манижа попросила прощения у родственников после фото с округлившимся животом

Певица Манижа Сангин опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что беременна.

Сангин объяснила, что фото с округлившимся животом – это обложка альбома, «которая несет в себе энергию той музыки, которая в нем звучит». Она извинилась перед всеми, кого ввела в заблуждение. Особенно перед родственниками.

7 марта Манижа опубликовала в личном блоге фотографию с округлившимся животом. Поклонники предположили, что тем самым она рассекретила свою вторую беременность. Певица также объявила о «начале новой главы», полной любви и радости.

Манижа родила первенца от режиссера Ладо Кватании в июле 2023 года, но только летом 2024-го артистка перестала скрывать лицо дочери. Звезда поделилась домашним видео с годовалым ребенком и опубликовала его в соцсетях. Манижа раскрыла, что девочку назвали Оливией.

Артистка замужем за режиссером с сентября 2022 года. Артистка знакома с Кватанией с 2019-го — режиссер ставил для «Евровидения» номер Манижи на песню «Russian Woman» и поддерживал ее на конкурсе в Нидерландах. Певица представляла Россию на «Евровидении-2021».

Ранее сообщалось, что мать Свинки Пеппы беременна третьим поросенком.