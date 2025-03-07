Манижа станет матерью во второй раз

Певица Манижа (полное имя — Манижа Сангин) сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что станет матерью во второй раз.

Манижа опубликовала в личном блоге фотографию с округлившимся животом, тем самым рассекретив свою беременность. Она также объявила о «начале новой главы», полной любви и радости.

«Еще больше любви этому миру»; «Наша! От лица мамочек двоих с маленькой разницей! Сила и мощь!»; «Очень смело! Поздравляю»; «Как это прекрасно. Хороших людей должно быть много!», — написали поклонницы артистки в комментариях.

Манижа родила первенца от режиссера Ладо Кватании в июле 2023 года, но только летом 2024-го артистка перестала скрывать лицо дочери. Звезда поделилась домашним видео с годовалым ребенком и опубликовала его в соцсетях. Манижа раскрыла, что девочку назвали Оливией.

Знаменитость замужем за режиссером с сентября 2022 года. Артистка знакома с Кватанией с 2019-го — режиссер ставил для «Евровидения» номер Манижи на песню «Russian Woman» и поддерживал ее на конкурсе в Нидерландах. Певица представляла Россию на «Евровидении-2021».

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