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Отец Фриске объяснил, когда Шепелев стоял перед ним на коленях

Отец Фриске Владимир: Шепелев требовал отвезти Жанну в хоспис
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отец певицы Жанны Фриске (1974–2015 годы) Владимир Копылов объяснил, когда телеведущий Дмитрий Шепелев стоял перед ним на коленях. Мужчину цитируют «Аргументы и факты».

В недавнем интервью Шепелев заявлял, что стоял на коленях перед отцом Фриске, чтобы журналисты не снимали сына от певицы Платона.

По словам Владимира Копылова, журналистов в доме не было, а на коленях Шепелев якобы стоял, требуя отвезти тяжело больную и потерявшую зрение Фриске в хоспис.

«Я ему громко сказал: «Если ты еще раз мне это скажешь. Я тебя выброшу из дома», — сказал Фриске, желавший, чтобы дочь последние дни жизни провела дома.

Он добавил, что если бы певица выжила, также осталась бы с ним.

«Жанна потом мне сказала: «Пап, я все слышала. Ты правильно сказал, я бы сама не поехала», — поделился он.

Копылов добавил, что за Жанной хорошо ухаживали и близкие, и персонал.

В новом интервью Надежде Стрелец Шепелев также заявил, что Копылов однажды напал на него и водителя с ножом. Это якобы произошло, когда телеведущий забирал вещи Платона из дома родителей Фриске.

Ранее Шепелев заявил о готовности жениться на новой избраннице.

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