Отец Фриске объяснил, когда Шепелев стоял перед ним на коленях

Отец певицы Жанны Фриске (1974–2015 годы) Владимир Копылов объяснил, когда телеведущий Дмитрий Шепелев стоял перед ним на коленях. Мужчину цитируют «Аргументы и факты».

В недавнем интервью Шепелев заявлял, что стоял на коленях перед отцом Фриске, чтобы журналисты не снимали сына от певицы Платона.

По словам Владимира Копылова, журналистов в доме не было, а на коленях Шепелев якобы стоял, требуя отвезти тяжело больную и потерявшую зрение Фриске в хоспис.

«Я ему громко сказал: «Если ты еще раз мне это скажешь. Я тебя выброшу из дома», — сказал Фриске, желавший, чтобы дочь последние дни жизни провела дома.

Он добавил, что если бы певица выжила, также осталась бы с ним.

«Жанна потом мне сказала: «Пап, я все слышала. Ты правильно сказал, я бы сама не поехала», — поделился он.

Копылов добавил, что за Жанной хорошо ухаживали и близкие, и персонал.

В новом интервью Надежде Стрелец Шепелев также заявил, что Копылов однажды напал на него и водителя с ножом. Это якобы произошло, когда телеведущий забирал вещи Платона из дома родителей Фриске.

Ранее Шепелев заявил о готовности жениться на новой избраннице.