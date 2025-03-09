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Милош Бикович получил травмы на съемках «Красного шелка»: «До сих пор шрамы»

Актер Милош Бикович получил ранения на съемках фильма «Красный шелк»
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Роскино

Актер Милош Бикович признался в беседе с ТАСС, что получил несколько ранений на съемках фильма «Красный шелк».

По словам Биковича, у него до сих пор остались шрамы от различных ударов. Артист вспомнил, как прыгал со скалы высотой 12 метров.

«Были взрывы всякие, я получал осколки в лицо, получал всякие удары», — поделился артист.

Бикович сыграл главную роль в российско-китайском шпионском фильме «Красный шелк». Действие картины разворачивается в 1927 году. Главные герои — молодой красноармеец и бывший царский агент — должны через всю Россию перевезти секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Им будут мешать иностранные разведчики, прячущиеся под видом обычных пассажиров.

Режиссер фильма — Андрей Волгин. В ролях: Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко, Ирина Алферова, Дмитрий Куличков, Хуан Хаонань, Жаргал Бадмацыренов, Ян Цзыхуа.

По инициативе президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 2024–2025 годы объявлены перекрестными годами культуры России и Китая.

Ранее Глеб Калюжный пришел в военкомат после допроса.

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