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Баста назвал себя тираном: «Могу орать беспощадно»

Рэпер Баста признался, что беспощадно кричит на членов своей команды
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Алёна Яшина

Рэпер Баста (он же — Василий Вакуленко) назвал себя музыкальным тираном в интервью Сергею Минаеву, опубликованном в Telegram-канале главреда журнала «Чтиво» .

«В плане музыки я тиран. Орать могу беспощадно просто. В моей команде остаются люди со стальными нервами и психикой», — заявил артист.

По словам Басты, на выступлениях у него есть маленький микрофон для связи с технической группой, который он «просто разрывает». Баста также отметил, что ему стало легче выступать, поскольку он набрал хорошую команду.

«Вот недавно отыграли концерт в Рязани — 2 часа 20 минут — чувствовал себя отлично. Я не верю в успех без команды. Если честно, я живу как фифа: приехал, все уже готово, настроено, все меня ждут. Вышел, спел, уехал. Красота!» — признался артист.

В начале февраля 2024 года Баста называл рэпера Гуфа «самым нестабильным человеком» в своей жизни. Он жаловался, что никак не может закончить их совместный альбом, поскольку коллега «то сидит, то в дурке, то выходит».

Ранее сообщалось, что Scally Milano уезжает из России после массовой отмены концертов.

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