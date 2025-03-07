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Российские звезды подвергнутся психологическому эксперименту в Марокко

Российские звезды примут участие в психологическом шоу «Мастер игры» в Марокко
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ТНТ

Съемки нового реалити-шоу «Мастер игры», в рамках которого российским звездам предстоит попасть в психологический триллер, стартовали 1 марта в Марокко. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

В новом шоу соберут на одной вилле сразу 22 звездных участника — им нужно будет «обвести друг друга вокруг пальца», чтобы получить приз.

«В этом проекте интриги — главное условие шоу, а благородство не всегда выигрывает у коварства. В нем меряются не силой и выносливостью, а гибкостью ума, хитростью и актерским мастерством», — заявили создатели.

Участников поделят на два лагеря: плетущих интриги «темных» и играющих по-честному «белых».

«Им [белым] необходимо вычислить тех, кто примкнул к «темным». Впрочем, в процессе игры к «темным» может примкнуть кто угодно», — пояснили создатели.

Продюсер Мария Никольская сравнила новое реалити с психологическим экспериментом, в котором известные люди будут меняться до неузнаваемости.

«Мы раскрываем человеческую природу во всей ее многогранности, и зрители увидят, как далеко можно зайти в игре, где маски спадают, а истинное лицо становится главным козырем», — сказала она.

Премьера реалити-шоу «Мастер игры» состоится в 2025 году на телеканале ТНТ.

Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин уличил Поплавскую в хайпе из-за ее критики шоу «Маска».

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