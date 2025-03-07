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Пригожин о критике Поплавской шоу «Маска»: «Что ждать от Красной Шапочки, которую съел волк?»

Продюсер Иосиф Пригожин уличил Поплавскую в хайпе из-за ее критики шоу «Маска»
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Евгений Биятов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин посчитал смешными высказывания Яны Поплавской, которая обвинила шоу «Маска» в пропаганде квадробинга.

Накануне Поплавская заявила, что на «Маске» культивируется квадробинг, поскольку в программе взрослые люди наряжаются в животных.

«Что ждать от Красной Шапочки (Поплавская исполняла главную роль в фильме «Про Красную Шапочку». — «Газета.Ru»), которую съел волк? Старые травмы мешают жить», — высказался Пригожин.

Продюсер предположил, что Поплавская занимается собственным пиаром и привлекает к себе внимание.

Двухсерийный фильм «Про Красную Шапочку» вышел на экраны в декабре 1977 года. В нем снялись: Поплавская, Рина Зеленая (в роли бабушки), Евгений Евстигнеев (Звездочет), Владимир Басов (Худой волк), Николай Трофимов (Толстый волк), Галина Волчек (Волчица) и другие.

В октябре 2024 года Поплавская обвиняла американскую певицу Леди Гагу в том, что та якобы украла песню из советского фильма «Про Красную Шапочку». Она утверждала, что в сети заметили сходство между синглом Гаги «Disease» и «Песенкой Красной Шапочки» из советского фильма.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева поругалась с журналисткой на Кипре и назвала ее нахалкой.

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