Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юная россиянка доверилась мошенникам и оставила родителей без сбережений

В Смоленске студентка поверила мошенникам и лишила родителей сбережений
close
Shutterstock

В Смоленске студентка колледжа оставила родителей без сбережений, поверив мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Неизвестные обманным путем получили доступ к персональным данным и банковской карте девушки 2008 года рождения. Затем ей позвонил аферист, представившийся «сотрудником финансового учреждения», и спросил, есть ли у родителей девушки банковские вклады. Злоумышленник убедил студентку, что сбережения находятся в опасности.

Юная россиянка поверила аферисту и перевела деньги со вклада отца себе на карту, а затем на «безопасный счет» мошенников. Также девушка оформила кредит и отправила злоумышленникам эти средства.

Общий ущерб составил 251 тысячу рублей. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Ранее мошенники обманули школьницу под предлогом проверки данных перед ОГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами