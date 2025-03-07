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В УФСИН прокомментировали рыдания блогера Хилми в колонии

УФСИН: администрация и другие заключенные не оказывают давления на блогера Хилми
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Телеграм-канал ХИЛМИ

В пресс-службе УФСИН по Волгоградской области прокомментировали рыдания заключенного блогера Хилми Форкса. Представителей УФСИН цитирует kp.ru.

В службе заявили, что администрация колонии и другие заключенные не оказывают никакого давления на Форкса. По информации ведомства, Хилми Форкс отбывает наказание в обычном режиме и соблюдает все установленные правила.

Все, что с ним происходит, происходит в рамках действующего законодательства и порядка, добавили в УФСИН.

Накануне Хилми Форкс, отбывающий наказание в местной колонии за распространение порнографии в интернете, пожаловался на ухудшение самочувствия. В соцсетях он, передав через знакомых рукописное обращение, посетовал на отношение со стороны других заключенные и выразил недовольство своим положением.

«И сказать вам честно — это пипец. Это, наверное, было ожидаемо, что в лагере меня знают все, от этого мне становится плохо. Некоторые обращаются ко мне, как к девочке, хотя я далеко не она. По ночам я много плачу, если собрать все мои слезы, то получится пятый океан», — написал блогер.

Ранее певицу попросили переписать песню для «Евровидения» из-за созвучного с матом слова.

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