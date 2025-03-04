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«В жестком графике»: друг Расторгуева о состоянии его здоровья

Поэт Шаганов заявил, что певец Расторгуев находится в прекрасной форме
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Поэт-песенник Александр Шаганов, друг солиста «Любэ» Николая Расторгуева и автор хитов группы, рассказал о состоянии здоровья артиста. Его цитирует NEWS.ru.

По словам Шаганова, он встретил 68-летнего Расторгуева на днях.

«Он в прекрасной форме, провел три аншлаговых концерта в Кремле. В жестком графике дает концерт за концертом и по регионам нашей страны», — сказал Шаганов.

Поэт также назвал артиста символом поколения. Он обратил внимание на то, что исполненную Расторгуевым песню «Выйду ночью в поле с конем» знает почти каждый россиянин — внуки и дедушки могут исполнять ее вместе.

«Писал на уже готовую мелодию Матвиенко. Он мне потом сказал: «Ты увидел в музыке то, что я даже сам, когда сочинял, не предполагал. Вот этот переход от «идем с конем» до «я влюблен в тебя, Россия, влюблен», — делится воспоминаниям Шаганов.

В феврале Николай Расторгуев оценил идею о переименовании улицы в честь него.

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