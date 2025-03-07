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Рыжий из «Иванушек» о планах на юбилей: «Сяду на катерок и поеду на рыбалку»

Певец Григорьев-Аполлонов признался, что отметит юбилей в одиночестве
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Роман Владимиров/РИА Новости

Певец Андрей Григорьев-Аполлонов, известный как «Рыжий» из поп-коллектива «Иванушки International», признался, что планирует отметить свой юбилей в одиночестве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Он уточнил, что не планирует особо отмечать этот день.

«Поеду в Сочи. И утром 26 июля сяду на катерок и поеду на рыбалку», — рассказал певец.

По данным телеканала, поклонники артиста считают, что у него началось профессиональное выгорание. Они указали на то, что в последнее время он чаще говорит об отдыхе. При этом экс-солист группы «Премьер-министр» Василий Киреев считает, что Григорьеву-Аполлонову не стоит мешать быть «нелюдимым».

«Ему прекрасно. Это нам может казаться, что ему как-то там не очень. А может быть, ему, наоборот, очень хорошо. Может быть, он занимается любимыми делами. Наконец-то он сел с той удочкой, о которой он всю жизнь мечтал», — сказал он.

В сентябре 2024 года Андрей Григорьев-Аполлонов посоветовал начинающим артистам не идти в шоу-бизнес. По его мнению, вместо этого лучше идти в институт лесной промышленности. Он уверил, что в его сфере «не так все сладко». Он рассказал, что его профессия может привести к проблемам с психикой.

Ранее солист «Иванушки International» предрек успех мюзиклу о группе.

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