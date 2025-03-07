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Глеб Калюжный выбрал род войск для прохождения срочной службы

Актер Калюжный попросил отправить его служить в оркестровые войска
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский актер Глеб Калюжный выбрал род войск для прохождения срочной службы после заведения уголовного дела. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, звезда «Вампиров средней полосы» попросил отправить его служить в оркестровые войска. Утверждается, что артист надеется продолжить заниматься музыкой в армии.

Повестку Калюжному, который шесть лет уклонялся от службы, вручили 6 марта. Издание уточняет, что через две недели 26-летнему актеру предстоит пройти медкомиссию — предварительно, у него категория А, и он отправится на службу в ближайший призыв.

6 марта Калюжный, известный по ролям в трех десятках фильмов, вместе с адвокатом побывал на допросе в Следственном комитете. Поводом для вызова стало уголовное дело, накануне возбужденное по статье об уклонении от службы в армии.

Выяснилось, что Калюжный в течение нескольких лет игнорировал повестки и не имел законных оснований уклоняться от службы в Вооруженных силах РФ. Ему грозило до двух лет колонии.

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