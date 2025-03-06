Адвокат объяснил, почему обвинительница Оксимирона подала заявление на рэпера

Виктория Кучак, обвинившая рэпера Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) (настоящее имя Мирон Федоров (признан в РФ иностранным агентом)) в растлении, обратилась в правоохранительные органы, чтобы не оставлять дело «просто так». Об этом «Газете.Ru» заявил ее адвокат Константин Ерохин. Он считает, что помимо извинений музыкант должен компенсировать пострадавшим моральный вред.

«Человек живет своей жизнью, нельзя это просто так оставить. Это опасно. Он не чувствует, что это плохо. Второй день пошел, он молчит — скорее всего, это [сексуальное насилие] было. Поэтому тут цель, чтобы его проверили. Очень надеюсь, что наши полицейские отреагируют.

Я думаю, что если это действительно все так, обязательно надо заплатить компенсацию помимо извинений и раскаяния», — сказал он.

Ерохин добавил, что для привлечения Оксимирона к ответственности планирует обратиться в суд Великобритании. По словам адвоката, там к подобным обвинениям относятся жестче.

До этого героини подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой обвинили рэпера Оксимирона в растлении несовершеннолетних. Одна из девушек Виктория Кучак рассказала, что познакомилась с музыкантом в возрасте 13-14 лет. В 16 лет, по ее словам, Федоров подверг ее сексуальному насилию на своем концерте.

Журналистка Красильникова рассказала, что в декабре 2024 года связывалась с Оксимироном и попросила его о комментарии, но артист не ответил ей.

Ранее против рэпера Пи Дидди подали новые иски о сексуальном насилии.