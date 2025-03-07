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«Пустота в любви»: Прохор Шаляпин об ушедших партнершах

Певец Шаляпин заявил, что хочет троих детей
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Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Певец Прохор Шаляпин рассказал о том, что сейчас не поддерживает романтических отношений. Об этом он заявил в подкасте «НеДудь» на «Новом Радио».

Он напомнил о своих ушедших партнершах, после кончины которых не нашел любви.

«Только у меня из всего непорочного шоу-бизнеса пиар строился на личной жизни. У меня все хорошо, к сексу я отношусь просто и легко. Мне всего хватает. В любви — пустота пока», — сказал он.

Шаляпин добавил, что хочет завести троих детей, проходил соответствующие обследования и сдавал анализы. Однако его смущает, что замораживание биоматериала (яйцеклеток или сперматозоидов) снижает эффективность ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) на 50%.

«Может, когда-то вперед шагнут эти технологии, но на сегодняшний день это все очень сложно. Самое главное, чтобы было на что содержать, а детей нам Бог пошлет», — не сомневается артист.

Недавно Шаляпин признался, что дарит возлюбленным свои обнаженные портреты на 8 Марта. Певец заявил, что считает себя самым главным подарком для своих избранниц.

Ранее Стас Барецкий вспомнил, как подарил девушке унитаз с цветами внутри на 8 Марта.

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