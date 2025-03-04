Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стас Барецкий вспомнил, как подарил девушке унитаз с цветами внутри на 8 Марта

Шоумен Стас Барецкий рассказал, что подарил девушке на 8 Марта унитаз с цветами
close
Александр Натрускин/РИА Новости

Шоумен Стас Барецкий вспомнил, что установил девушке унитаз в качестве подарка на 8 Марта. Его слова передает Life.ru.

«Старый я сам разбил, когда был пьяный. Преподнести подарок я решил тоже интересно: принес ей его на руках, а внутрь положил букет цветов. Когда она открыла дверь, я встал на колени и подарил все это», — поделился актер.

Барецкий также признался, что не считает правильным дарить женам дорогостоящие подарки на 8 Марта. По словам шоумена, задаривать девушек дорогими презентами нужно только в период ухаживаний. В семейных отношениях, уверен Барецкий, мужчина и без того «отдает заплату жене и детям».

«Не надо баловать жен, мы, мужчины, и так подарили им себя <…> Матери нужно дарить все, чего ей хочется. Мать — это главный человек в нашей жизни, это святое. Жена придет и уйдет, мать — никогда», — подытожил актер.

Недавно певец Прохор Шаляпин признался, что дарит возлюбленным свои обнаженные портреты на 8 Марта. Певец заявил, что считает себя самым главным подарком для своих избранниц.

Ранее сообщалось, что Пугачева поблагодарила своих поклонников за преданность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами