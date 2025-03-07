Названа средняя цена букета в преддверии 8 Марта

В России средняя цена букета цветов перед 8 Марта составляет 2,9 тысячи рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование IT-компании АТОЛ.

В исследовании задействовали обезличенные данные продаж. В частности, аналитики изучили по 0,9 млн чеков за январь — февраль 2024–2025 годов.

Так, самыми популярными цветами стали розы. Их доля продаж составила 31%. При этом средняя стоимость одного цветка выросла на 21% в сравнении с 2024 годом, до 218 рублей.

Наибольший рост средней стоимости был зафиксирован у гвоздик. Цена одного цветка увеличилась до 79 рублей, что на 28% больше, чем годом ранее.

«Значительно изменились в цене и эустомы, которые приобретали по средней цене в 693 рубля за цветок — плюс 26% от прошлого года», — говорится в исследовании.

Накануне клинический психолог Майя Медведева рассказала, что многие мужчины выбирают букеты на 8 Марта неосознанно. По ее словам, этим подарком они обычно выражают чувства, но не придают скрытый смысл.

Ранее россиян призвали отказаться от устаревших классических поздравлений на 8 Марта.