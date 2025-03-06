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Звезда «Слова пацана» запустил новое медиа о кино

Медиаменеджер Бебутов и актер Зулькарнаев запустили издание о кино Dreamcast
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Медиаменеджер и продюсер Трифон Бебутов и актер театра и кино Лев Зулькарнаев запустили новое медиа о кино, культуре и лайфстайле Dreamcast («Дримкаст»). Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба проекта.

Авторы планируют предлагать читателям эксклюзивные интервью с известными деятелями кино, обзоры на самые ожидаемые фильмы, а также материалы о культуре, моде, искусстве, трендах в общественной жизни и путешествиях. Ожидается, что издание будет включать разделы с аналитикой, рецензиями, а также статьи, посвященные жизни и карьерным стратегиям известных актеров, режиссеров и продюсеров.

По словам звезды «Слова пацана» Зулькарнаева, проект был долгожданным для него шагом.

«Мы с Трифоном долго обсуждали идею создать медиа, которое не будет просто очередным интернет-изданием, а станет настоящим культурным пространством, где читатель сможет найти не только новости о кино, но и размышления о природе искусства, жизни и вдохновении», — говорит актер.

Бебутов добавил, что в медиа, по его мнению, пришло время для реализации нового подхода.

«Мы хотим создать платформу, которая объединит людей, интересующихся не только кинематографом, но и всем, что делает нашу жизнь более яркой и насыщенной. Кино всегда было и остается важным инструментом для разговоров о нашей реальности», — пояснил медиаменеджер.

Проект доступен для подписчиков в Telegram и «ВКонтакте».

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