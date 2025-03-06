Юрист оценил шансы Глеба Калюжного избежать наказания за «откос»

Юрист Русяев: Калюжному грозит арест на срок до 6 месяцев за уклонение от срочной службы

Юрист Илья Русяев оценил шансы российского актера Глеба Калюжного избежать наказания за «откос» от армии. Его цитирует NEWS.ru.

Он напомнил, что в отношении Калюжного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса РФ, касающееся уклонения от призыва на военную службу без законных оснований для освобождения.

Несмотря на общественный резонанс и известность фигуранта дела, закон не делает исключений для лиц творческих профессий или представителей шоу-бизнеса, отметил юрист.

«Суд при вынесении решения будет учитывать как характер самого деяния, так и обстоятельства его совершения, личность подсудимого, наличие смягчающих и отягчающих факторов. Среди возможных альтернативных наказаний предусмотрены штрафные санкции до 200 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы сроком до двух лет, а также арест на срок до шести месяцев», — сказал Русяев.

Он отметил, что если актер сможет представить доказательства уважительных причин неявки по повестке, его ответственность могут смягчить или исключить. По его словам, к таким обстоятельствам могут относиться медицинские справки или подтверждение обучения в вузе на очной основе.

Если Калюжный сможет представить доказательства уважительности своей неявки, к примеру, медицинские справки о состоянии здоровья, подтверждение обучения в образовательном учреждении на очной форме либо документы о технических или процедурных ошибках со стороны военного комиссариата, ответственность может быть переквалифицирована или вовсе исключена, добавил юрист. Но если факт умышленного уклонения будет подтвержден и никаких оснований для смягчения наказания установлено не будет, актеру теоретически грозит и реальный срок лишения свободы, заключил Русяев.

Накануне правоохранительные органы возбудили уголовное дело против Калюжного из-за неявки в военкомат.

Позднее СМИ сообщали, что Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы получить отсрочку от армии. Telegram-канал Mash утверждал, что артист получил повестку в военкомат 17 октября, а уже в ноябре Калюжный обратился в больницу с травмой головы и ушибами.

Глеб Калюжный дебютировал в кино в 2015 году в сериале «14+». Он стал наиболее известен по роли Женька в комедии «Вампиры средней полосы». В его фильмографии более 40 работ. Он снимался в проектах «Красный шелк», «Киберслав», «14+», «Черная весна», «Содержанки», «Трудные подростки», «Водоворот», «Ничто не случается дважды».

Известно, что Глеб Калюжный пришел в военкомат после допроса в Следственном комитете России.