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Экс-возлюбленный Клавы Коки рассказал о проблемах в отношениях с певицей

Блогер Поверин заявил, что ему было сложно строить отношения с Кокой из-за популярности
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klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогер Александр Поверин признался в интервью Алене Жигаловой, что начал отдаляться от певицы Клавы Коки задолго до ее предложения расстаться.

Поверин признался, что был «максимально нейтрален и опустошен» по отношению к Коке за несколько недель до разрыва. По словам блогера, позже он и певица поговорили по душам и высказали, что им не нравится в их романе. Модель отметил, что в этом разговоре не было ни слова про детей и свадьбу.

«С моей стороны я говорил, что мне все нравится, но проблема во времени. Я ей говорил, что я не не готов строить отношения, а что мне будет сложно строить отношения, пока я не добился популярности и стать богатым, потому что я не смогу дать ни тебе, ни ребенку и т. д. Возможно, она меня не так услышала», — отметил блогер.

Жигалова предположила, что Кока надеялась на более быстрое развитие отношений. Поверин ответил, что певица могла ему об этом сказать прямо, если ей что-то не нравилось. По словам блогера, он не чувствовал от бывшей возлюбленной, что она куда-то спешит.

«Это скорее возникало у подписчиков и аудитории, что я обязан сделать тогда-то и тогда-то. Я не знаю, почему это выстроили проблемой именной нашей. Это не было проблемой. Возможно, я что-то не знаю», — заявил модель.

Поверин уточнил, что у них не было глобальных проблем в чувствах и отношениях. По его мнению, проблемы были «извне», которые накапливались и привели к разрыву.

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