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Стало известно, когда «Геройчики» выйдут в кино

Премьера мультфильма «Геройчики. Незваный гость» состоится 29 мая 2025 года
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Пресс-служба медиахолдинга «Цифровое телевидение»

Премьера полнометражного мультфильма «Геройчики. Незваный гость», основанного на вселенной одноименного сериала о мальчике Роме и его любимых игрушках, состоится 29 мая 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе медиахолдинга «Цифровое телевидение».

Сюжет расскажет о том, как созданный для школьного конкурса звездолет Ромы привлекает внимание непрошенных гостей — таинственных космических пиратов. Злодеи попытаются угнать звездный корабль мальчика, поэтому друзьям Ромы — Пинки, Бублик, Глория и другие — предстоит сразиться с пришельцами.

«Нас с вами ждут приключения во вселенной Геройчиков. Мы хотели создать проект, который захватит внимание зрителя сразу, с первой секунды! А что в этом деле может сравниться с детективной историей? Поэтому мы дали возможность каждому почувствовать себя настоящим сыщиком уже с самых первых минут!» — сказала продюсер проекта Татьяна Цыварева.

Действие мультфильма будет сочетать как реальный, так и игрушечный миры. Создатели проекта обещают совместить реалистичные 3D-текстуры со стилизованными 2D-эффектами, фонами и мимикой у персонажей.

Авторами идеи выступили Евгений Головин и Мария Парфенова, а режиссером-постановщиком — Александр Люткевич.

Ранее сообщалось, что кинотеатры РФ пожаловались на резкое падение посещаемости из-за слабых премьер.

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