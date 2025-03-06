Кинотеатры РФ пожаловались на резкое падение посещаемости из-за слабых премьер

Российские кинотеатры вновь столкнулись с трудностями и вынуждены экономить, поскольку посещаемость сильно просела. Связано это со слабыми киноновинками, которые не могут привлечь зрителей, рассказала НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), соучредитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская.

«Кинотеатры очень зависимы от продукта, который им могут предоставить продюсеры. Мы же сами не можем кино снять. Поэтому компенсировать сложно, затягиваем ремни потуже, ждем кассовых новинок», — заявила представитель индустрии.

В пример успешного опыта она привела выходивший в прошлом году и собравший хорошую кассу фильм «Мастер и Маргарита». Что касается сложившегося сейчас положения дел, то, по мнению Хажинской, кинотеатры переживут очередной сложный период так же, как уже переживали пандемию. В частности, они сокращают штаты сотрудников, оптимизируют все процессы.

Говоря о росте стоимости на билеты в кино, специалист напомнила, что дорожают в последнее время все товары и услуги, и кинотеатры в этом плане не исключение.

«Любой бизнес должен находиться в экономическом равновесии. Зарплаты растут, стоимость аренды тоже, поэтому цены на билеты увеличиваются, что логично. Это неизбежно», — заключила Хажинская.

До этого сообщалось, что посещаемость российских кинотеатров за год сократилась на треть из-за дефицита кассовых фильмов. Так, в феврале 2025 года кинотеатры посетили 8,9 млн человек, а в феврале 2024 года — 13,3 млн человек. Самым кассовым фильмом в российском прокате был назван «Пророк. История Александра Пушкина».

Ранее в Ассоциации кинотеатров оценили перспективу возвращения голливудских фильмов.