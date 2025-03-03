Датчанин морит поросят голодом, чтобы привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с животными

Художник Марко Эваристти представил в Копенгагене художественную инсталляцию «А теперь вам не все равно», в рамках которой морит трех свиней голодом. Об этом сообщает New York Post.

Перформанс Эваристти представляет собой трех живых поросят, которым не дают ни еды, ни воды. Животные находятся в клетке, сделанной из тележки для покупок. Таким образом, отмечает издание, художник надеется пролить свет на жестокость современного свиноводства в Дании.

«Как веган я потрясен этой больной выставкой»; «Пожалуйста, не морите этих свиней голодом. <…> Вы не лучше той проблемы, которую хотите решить»; «Какой мерзкий акт мучения невинных свиней», — пишут интернет-пользователи.

На выставку Марко Эваристти, отмечает New York Post, также обратила внимание организация по защите животных Animal Protection Denmark. Она заявила, что не согласна с методом привлечения художником внимания к проблеме, но солидарна с его позицией относительно жестокости свиноводства в Дании.

«Мы полностью понимаем возмущения художника, но мы не согласны с тем, что трех поросят, трех отдельных существ, нужно морить голодом. Это незаконно и является жестоким обращением с животными», — высказались в организации.

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