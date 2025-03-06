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Режиссеру «Настоящей боли» дали гражданство Польши после победы на «Оскаре»

Президент Польши Дуда лично вручил режиссеру Джесси Айзенбергу паспорт Польши
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Adam Gray/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда лично вручил польское гражданство режиссеру фильма «Настоящая боль» Джесси Айзенбергу. Об этом сообщает Variety.

«Это невероятная честь для меня. <…> Очень надеюсь, что сегодняшний вечер и эта церемония станут первым шагом к тому, что я от имени своей семьи воссоединюсь с этой прекрасной страной», — сказал режиссер в благодарственной речи.

Джесси Айзенберг, уточняет Variety, опирался на свою собственную жизнь при написании сценария к фильму «Настоящая боль», роль в котором принесла Кирану Калкину премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Картина рассказывает о двух американских кузенах, которые отправляются в тур по Польше, чтобы почтить память любимой бабушки. Идея фильма возникла у Айзенберга после кончины его бабушки, которая бежала из Польши в США в 1938 году.

«Пока мы снимали фильм в Польше, я гулял по польским улицам, начиная постепенно осваиваться, и мне пришло в голову нечто настолько очевидное — моя семья жила в этом месте гораздо дольше, чем в Нью-Йорке <...> Конечно, история закончилась трагично, но трагедия была еще и в том, что моя семья больше не чувствовала никакой связи с Польшей. Это огорчило меня и подтвердило, что я хочу попытаться восстановить связь», — рассказывал режиссер.

Фильм «Настоящая боль» также был номинирован на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

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