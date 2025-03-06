Режиссеру «Настоящей боли» дали гражданство Польши после победы на «Оскаре»

Президент Польши Анджей Дуда лично вручил польское гражданство режиссеру фильма «Настоящая боль» Джесси Айзенбергу. Об этом сообщает Variety.

«Это невероятная честь для меня. <…> Очень надеюсь, что сегодняшний вечер и эта церемония станут первым шагом к тому, что я от имени своей семьи воссоединюсь с этой прекрасной страной», — сказал режиссер в благодарственной речи.

Джесси Айзенберг, уточняет Variety, опирался на свою собственную жизнь при написании сценария к фильму «Настоящая боль», роль в котором принесла Кирану Калкину премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Картина рассказывает о двух американских кузенах, которые отправляются в тур по Польше, чтобы почтить память любимой бабушки. Идея фильма возникла у Айзенберга после кончины его бабушки, которая бежала из Польши в США в 1938 году.

«Пока мы снимали фильм в Польше, я гулял по польским улицам, начиная постепенно осваиваться, и мне пришло в голову нечто настолько очевидное — моя семья жила в этом месте гораздо дольше, чем в Нью-Йорке <...> Конечно, история закончилась трагично, но трагедия была еще и в том, что моя семья больше не чувствовала никакой связи с Польшей. Это огорчило меня и подтвердило, что я хочу попытаться восстановить связь», — рассказывал режиссер.

Фильм «Настоящая боль» также был номинирован на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

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