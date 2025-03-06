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Антон Шастун и Арсений Попов посетят «Игрокон» в Москве

В Москве пройдет фестиваль «Игрокон»
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КЛИККЛАК/YouTube

В Москве пройдет масштабный фестиваль игр и увлечений «Игрокон». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе фестиваля.

Посетители мероприятия смогут попробовать сотни настольных игр различных жанров: от легких для вечеринок до сложных стратегий и совместных приключений. Отдельные зоны будут посвящены новинкам, таким как «Черная книга» и «Изнанка». Гостями фестиваля также станут российские знаменитости.

«Игрокон» подготовил специальную зону для команды шоу «Импровизаторы». В один из дней Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко разыграют призы на сцене и сделают фото с победителями.

Блогер Евгений Попадинец, наиболее известный как Топа с канала Utopia Show, представит на своей зоне эксклюзивный мерч, комиксы и фигурки, а также презентует собственную настольную игру и устроит автограф- и фотосессию.

Блогер Даня Крастер привезет на фестиваль изобретения акулокус и молоток Гомера. А команда «Подземелий Чикен Карри» обустроит тематическую фотозону и проведет интерактив с гостями на большой сцене.

Также гости фестиваля смогут поучаствовать в бесплатных турнирах по настольным играм с эксклюзивными призами.

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