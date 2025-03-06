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В Госдуме ответили Андреасяну после критики Тарковского: «Моська, лающая на слона»

Депутат Бурляев: Андреасян понижает духовный уровень народа своими фильмами
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Павел Бедняков/РИА Новости

Режиссер и депутат Госдумы Николай Бурляев прокомментировал в беседе с Daily Storm высказывания Сарика Андреасяна об Андрее Тарковском.

Накануне в сети завирусился ролик, снятый во время беседы Андреасяна со студентами киноколледжа №40 в Москве. Режиссер признавался в ненависти к «ужасным» фильмам Тарковского. Он также советовал студентам забыть «деградирующий кинематограф» того времени.

«Эпатажный, хамский выпад в адрес величайшего кинорежиссера планеты — наглядное свидетельство моськи, лающей на слона, до уровня которого этот «режиссер» никогда не дорастет, занимаясь доходным промыслом рыночного кино, понижая духовный уровень народа», — высказался Бурляев.

Режиссер Сарик Андреасян уже успел прокомментировать скандал вокруг своих высказываний — он обвинил в случившемся систему образования в России. Режиссер заявил, что у студентов, которые пытались спорить с ним из-за Тарковского, «унылое и однобокое» мышление.

Андреасян добавил, что в подобных киношколах воспитывают ненавидящих свою страну либералов. Он уверен, что студенты живут прошлым, а он делает кино «сегодняшнее и будущее».

«Я не отказываюсь от своей позиции, так как я взрослый человек, и мое мнение касательно кинематографа давно сформировано <…> Через несколько лет, когда эти ученики выйдут в настоящий мир кино и столкнутся с правдой, они поймут, что я им пытался растолковать, но пусть все учатся на своих ошибках, и я в том числе», — отметил он.

Ранее сообщалось, что против звезды «Вампиров средней полосы» возбудили уголовное дело за уклонение от армии.

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