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Бортич раскрыла секрет успешных свиданий: «Прогуляться до психолога»

Актриса Бортич посоветовала поработать с психологом перед походами на свидания
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Александра Бортич в беседе с «Пятым каналом» посоветовала обратиться к психологу, прежде чем искать отношения.

По мнению Бортич, девушкам стоит сначала «прогуляться до психолога», чтобы свидание прошло хорошо.

«Это сто процентов», — поделилась актриса.

В апреле 2024 года Бортич рассказала, что занимается с психотерапевтом. Она призналась, что регулярно плачет во время сеансов. По словам актрисы, после этого она должна чувствовать легкость, но пока ее нет.

В мае 2023 года Бортич объявила о расставании с мужем Евгением Савельевым. На тот момент артистка уже какое-то время не состояла с ним в романе. Пара осталась друзьями и сохранила хорошие отношения. Причина разрыва неизвестна. Они продолжили воспитывать вместе сына Сашу, который родился в 2020 году.

Бортич начала свою карьеру в 2014 году, снявшись в картине «Как меня зовут». В ее фильмографии более 60 ролей. Она снялась в таких картинах, как «Духless 2», «Викинг», «Полицейский с Рублевки», «Филфак», «Я худею», «Холоп», «Топи», «Фишер», «Первый номер».

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