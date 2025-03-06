Соседов ответил на призыв выгнать Кудрявцеву из «Суперстара!»

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов прокомментировал в беседе с Ura.ru призыв некоторых зрителей «Суперстара!» выгнать Леру Кудрявцеву из шоу.

Соседов отметил, что пусть зрители сами решают, убирать ли Кудрявцеву из эфира или нет. Однако, по мнению критика, случилось недопонимание, так как программа по телевидению смотрится иначе.

«Одно дело, когда ты сидишь там и видишь номера как они есть, являясь частью большого шоу. Совсем другое дело — видеть телеверсию программы в эфире. Когда ты сидишь на диване, ты уже смотришь по-другому, как сторонний наблюдатель. Одно дело быть внутри шоу, а другое — сидеть и смотреть, что тебе показывает режиссер монтажа, как он выстроил подборку кадров», — заявил телеведущий.

В феврале в шоу между телеведущими произошел конфликт. Кудрявцева заявила, что исполнение Сергеем Челобановым песни «Грезы» «было на разрыв», с чем согласились Стас Пьеха и Ольга Зарубина. Однако Соседов не поддержал их. Он рассказал, что номер ввел его в ужас. В ответ Кудрявцева бросила в музыкального критика подушку, выругалась матом и вышла со съемочной площадки.

Соседов уверил , что не держит зла на Кудрявцеву и забыл вообще об этой ссоре.

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