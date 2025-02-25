Соседов о ссоре с Кудрявцевой в «Суперстар!»: «Это законы шоу»

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов признался в беседе с Voice, что не обижается на Леру Кудрявцеву из-за конфликта в шоу «Суперстар!».

Соседов уверил, что не держит зла на Кудрявцеву и забыл вообще об этой ссоре. Он отметил, что съемки проекта происходили уже давно.

В шоу между телеведущими произошел конфликт. Кудрявцева заявила, что исполнение Сергеем Челобановым песни «Грезы» «было на разрыв», с чем согласились Стас Пьеха и Ольга Зарубина. Однако Соседов не поддержал их. Он рассказал, что номер ввел его в ужас. В ответ Кудрявцева бросила в музыкального критика подушку, выругалась матом и вышла со съемочной площадки.

«Вы что, не знаете законов шоу? В шоу должно быть общение, оживление, мы все время там взаимодействуем друг с другом, придумываем что-то интересное для зрителя. Мы же для него и работаем. Естественно, мы это не ставим заранее, никаких постановок нет, мы не знаем, как кто себя поведет. Это возникает спонтанно, это законы шоу», — отметил Соседов.

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