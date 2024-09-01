Миронов перенес операцию на позвоночнике

Актеру Евгению Миронову сделали операцию на позвоночнике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Миронову диагностировали межпозвонковый стеноз, дисфункцию шейного отдела и грыжу диска. Артисту провели хирургическое вмешательство, в ходе которого удалили пораженные участки и поставили имплант. Актер провел в больнице две недели.

На данный момент Миронов проходит реабилитацию. Артисту запретили вертикальные нагрузки на два месяца. Также он должен ежедневно выполнять комплекс упражнений для укрепления мышечного корсета.

Как отмечает Mash, у Миронова начались проблемы с позвоночником после того, как он застудил спину.

Миронов начал свою карьеру в 1990 году в Театре-студии под руководством Олега Табакова. Он является четырехкратным лауреатом премии «Золотой орел». В 2004 году он удостоился звания народного артиста России.

Миронов снимался в таких проектах, как «Господа Головлевы», «Апостол», «Пробуждение», «Вратарь Галактики», «Ленин. Неизбежность», «Коронация», «Матильда», «Утомленные солнцем», «Побег», «В августе 44-го».

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