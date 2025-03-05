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В МИД оценили песню «Матушка Земля» Татьяны Куртуковой

Мария Захарова назвала народной песню «Матушка Земля» Татьяны Куртуковой
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в беседе с «Пятым каналом», что песня «Матушка Земля» Татьяны Куртуковой стала популярной среди россиян из-за ее народного духа.

«Сейчас спросите в любом городе у кого-нибудь на улице, вам скажут, что эту песню всю жизнь слушали. Это же наша русская народная», — высказалась дипломат.

Захарова также призналась, что ее дочь поет композицию Куртуковой в школе, а также танцует под нее вместе с одноклассниками.

1 марта 2025 года состоялась церемония вручения юбилейной Х Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Татьяна Куртукова была удостоена наград в категориях «Певица года» и «Песня года». Артистке вручала награду Мария Захарова.

Накануне блогер Сурен Каграманов (он же — пранкер Сорян) возмутился в Telegram-канале, что Филипп Киркоров победил в номинации «Певец года» на минувшей музыкальной премии «Виктория». Каграманов посчитал неправильным то, что еще недавно Киркоров был в центре скандала из-за «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой, а теперь стал «Певцом года».

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