Новый «Ведьмак» выйдет в России официально

В России официально выйдет новая книга польского писателя Анджея Сапковского «Перекресток воронов» из цикла «Ведьмак» про Геральта из Ривии. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение издательства АСТ.

Произведение будет опубликовано в переводе Вадима Кумка, который также участвовал в переводе выходивших до 2013 года частей цикла. На полках магазинов «Перекресток воронов» появится в апреле 2013 года. Будет ли книга подвержена цензуре и на каких условиях она будет издаваться, не сообщается.

Издательство АСТ с 1996 года сохраняет за собой статус эксклюзивного издателя книг Сапковского в России.

В сети распространяется любительский перевод «Перекрестка воронов», выполненный Александром Свистуновым. На английском языке эта книга была издана в 2024 году.

До этого россияне назвали героев «Ведьмака» самыми романтичными персонажами видеоигр. Фаворитами у мужчин стала Йеннифер из Венгерберга, а у женщин — ее возлюбленный ведьмак Геральт.

Ранее на Netflix состоялась премьера всех серий аниме «Ведьмак: Сирены глубин».